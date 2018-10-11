Китай включил 17 противоопухолевых препаратов в нацпрограмму медицинского страхования

Правительство Китая расширило программу национального медицинского страхования и включило в нее 17 новых противоопухолевых препаратов. Данный шаг является частью инициативы по повышению доступности для населения терапии онкопатологий, пишет Reuters.

В настоящее время китайские регуляторы ведут переговоры с местными и иностранными фармпроизводителями о снижении стоимости ряда препаратов, чтобы включить в нацпрограмму медицинского страхования как можно больше лекарств. Возмещение стоимости противоопухолевых препаратов, среди которых азацитидин, будет осуществляться до 30 ноября 2020 года.

Распространенность онкологических заболеваний среди населения Китая растет быстрыми темпами, что связано с увеличением пожилых граждан, высоким процентом курящий и загрязнением окружающей среды. По официальным данным, каждый год выявляется около 4,29 млн новых случаев рака и регистрируется 2,81 млн случаев смерти.

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