В Кремле предложили создать единого импортера лекарств

Помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину создать единственного поставщика зарубежных лекарств и медизделий для государственных и муниципальных нужд на сумму до 200 млрд руб. в год, который в том числе получит полномочия по экспорту не имеющих аналогов за рубежом российских лекарств на сумму 500 млн долл. ежегодно. Президент согласился с этим предложением. «ФВ» стало известно о письме и положительной резолюции в пятницу. Однако официальный комментарий из аппарата президента, запрошенный тогда же, до понедельника получен не был.

В документе говорится, что Минздрав и Минпромторг предварительно проработали предложение.

«Минздрав закупает вакцины, препараты по программе «7 нозологий», против ВИЧ, гепатитов и туберкулеза; «Ростех» – для ФСИН; регионы – для инвалидов, больных социально значимыми заболеваниями, вакцины по эпидемическим показаниям; свои закупки у федеральных и региональных медиков. Возникает значительный разброс цен на одни и те же препараты, создаются условия для злоупотреблений, закупка подстраивается под конкретного поставщика», – говорится в письме Андрея Белоусова.

Помощник президента предложил создать государственную некоммерческую организацию в прямом подчинении Минздрава. За счет большего объема закупок единому поставщику удастся снизить цену, избавиться от посредников.

«Централизация потребности – ожидаемый шаг со стороны государства и он действительно может привести к некоторому снижению цен. Однако все зависит от того, как это будет реализовано на практике», – прокомментировал инициативу заместитель генерального директора Stada CIS Иван Глушков.

По его мнению, России может быть близка казахстанская модель, где централизация закупок идет через «СК-Фармация».

Директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Юрий Крестинский обращает внимание, что пока это только предложение и еще не факт, что оно может быть реализовано.

«Конечно, здесь есть рациональное зерно, – комментирует он. – Централизация должна решить проблему разрозненности госзакупок по ФЗ №44, их неэффективности, часто завышенных цен. Консолидация поставок гипотетически способна привести к снижению цен в рамках поставок лекарств для государственных и муниципальных нужд. Однако речь идет о государственной структуре, а мы не раз сталкивались с неэффективностью госкомпаний».

Директора Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларису Попович насторожило предложение о монополии: «Я пока детально не знакома с этой инициативой. Но, думаю, монополия может не только не снизить цены, но и привести к их повышению».

По мнению Юрия Крестинского, предложение может быть интересно производителям, чьи продажи сосредоточены в госсегменте. В то же время эта часть фармрынка составляет около 30%.

По данным AlphaRM, за восемь месяцев текущего года доля госсегмента в рублях составила 29%, а в упаковках – 17,8%. То есть большую часть рынка, где за лекарство платят граждане, инициатива не затронет.

Елена Калиновская

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