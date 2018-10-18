Свердловские онкопациенты обмениваются лекарствами

В Свердловской области появилась виртуальная площадка, где пациенты онкологических клиник могут бесплатно получить оригинальные лекарственные препараты.

Посредником выступает представительство турецкой клиники Anadolu в Екатеринбурге. Антон Казарин, директор представительства в Екатеринбурге, работающего с 2011 г., рассказал «ФВ», что уже несколько лет пациенты или родственники умерших больных обращаются в компанию с просьбой реализовать лекарственные препараты, оказавшиеся ненужными. Обычно представители медицинского центра советуют им искать покупателей на специализированных форумах, но два года назад одна из пациенток принесла в офис препараты стоимостью несколько тысяч евро и предложила отдать их нуждающимся больным.

«Мы разослали информацию своим пациентам и нашли желающих получить эти лекарства, – говорит Антон Казарин. – Но эффект оказался совершенно неожиданным – с нами начали связываться люди, которые никогда не лечились в клинике, но хотели бы поделиться с кем-нибудь лекарствами. Постепенно это стало для нас некой общественной нагрузкой».

Чтобы исключить случаи, когда препараты, полученные бесплатно, окажутся на фармрынке, сотрудники клиники предлагают дарителям проверять, есть ли у интересантов рецепты врача.

В последнее время в клинику начали обращаться государственные и частные лечебные учреждения и объединения онкологических больных, которые просят помочь с лекарствами. По словам г-на Казарина, желающих оказать им содействие оказалось немало.

Михаил Старков

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