Российский экспортный центр откроет свое представительство в Узбекистане

АО «Российский экспортный центр» 19 октября проведет торжественную церемонию открытия своего представительства в Ташкенте. Комплексная деловая миссия РЭЦ приурочена к визиту Президента РФ Владимира Путина и проведению Первого форума межрегионального сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.

Деловая миссия пройдет 18–19 октября 2018 года в Ташкенте, ее основной целью станет укрепление сотрудничества двух стран, определение потенциала и путей взаимодействия в сфере экспорта, формирование базы бизнес-контактов, а также привлечение потенциальных инвесторов в Узбекистан.

18 октября состоится деловой завтрак, участники которого обсудят экспортный потенциал российских регионов, роль органов государственной власти РФ и Республики Узбекистан в поддержке совместных проектов, перспективы новых свободных экономических зон в Республике Узбекистан, совершенствование законодательства в сфере иностранных инвестиций, а также инструменты финансовой и нефинансовой поддержки для российских экспортно-ориентированных компаний, в том числе фармацевтических.

Напомним, в начале сентября состоялась встреча главы Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Республики Узбекистан Азиза Абдуллаева с российскими фармпроизводителями.

В ходе делового общения, в котором приняли участие представители компаний «Сотекс», «Нанолек», «Валента Фарм», «Дальхимфарм» и др., Азиз Абдуллаев рассказал о привлекательности и перспективности инвестиций в фармотрасль республики.

В Республике создано 7 фармзон, где уже работает 152 предприятия. Кроме того работает около 700 дистрибьюторов и 10 тыс. аптек. Тем не менее, закрыты далеко не все потребности по ЛП. Открытой остается ниша противотуберкулезных препаратов, остро стоит вопрос с вакцинами.

«У страны много планов, нужны инвестиции. Если есть возможность локализовать производство, мы окажем поддержку», – заявил Азиз Абдуллаев.

Он заверил представителей российских компаний, что в случае заинтересованности в локализации производств на территории Узбекистана, им будет оказана поддержка.

«Сейчас рынок Средней Азии полностью свободен. Приходите сейчас, пока есть такая возможность», – призвал Азиз Абдуллаев.

Елена Сидорова

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