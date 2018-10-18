Правительство Ставропольского края проиграло иск к ОАО НПК «Эском»

Кассационная судебная инстанция оставила в силе решение 16 арбитражного апелляционного суда, который в свою очередь согласился с доводами Арбитражного суда Ставропольского края. Все они отказались удовлетворить исковые требования краевого Правительства и городской администрации к заводу инфузионных растворов «Эском», которые настаивали на расторжении инвестиционного соглашения и взыскании убытков в размере 917 млн руб. – в региональный бюджет и 13 млн руб. – в городской.

Напомним, инвестиционное соглашение было заключено в декабре 2011 года. Из него следовало, что власти должны построить инженерную инфраструктуру на территории будущего фармацевтического кластера, а «Эском» – организовать там производство антибиотиков. Объект должен был стать якорным в кластере. Заявленный общий объем инвестиций, требуемый для реализации проекта в рекордный срок – два года, превышал 2 млрд руб.

«Эском» приобрел земельный участок, где должен был вырасти новый завод, но власти свои обязательства в оговоренный срок не исполнили. Затянули строительство на три года. За это время ситуация на внутреннем фармацевтическом рынке поменялась, стоимость банковских кредитов выросла, «Эском» стал терпеть убытки, оставшись без стеклянной тары для своих растворов.

В итоге проложенные коммуникации оказались невостребованными, а бюджетные деньги-то вложены, и кому-то придется отвечать за то, что деньги «закопали в землю». Вот и стали представители Правительства и администрации требовать через суд, чтобы «Эском» компенсировал эти затраты.

И вроде все логично, если бы не текст инвестиционного соглашения. А он допускает «приостановление финансирования проекта» инвестором. И раз у истцов нет документального подтверждения тому, что «Эском» отказался от исполнения своих обязательств (а сам по себе факт отсутствия завода доказательством не считается), выходит, он просто взял таймаут.

16 октября Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил законность выводов, сделанных судами первой и апелляционной инстанций, и отклонил жалобу истцов.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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