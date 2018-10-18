Россия готова предоставить Армении высокотехнологичные медицинские продукты – Цыб

Россия готова предложить армянскому населению высокотехнологичные медицинские российские продукты. Об этом заявил в среду журналистам в Ереване первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб во время открытия международной промышленной выставки Expo Russia — Armenia 2018.

Российский бизнес, добавил он, может предложить армянским коллегам новые возможности сотрудничества. Причем не только в традиционных отраслях (нефтепродуктов, пшеницы, металлопроката), но и в новых.

«Например, в России за последние пять-семь лет созданы хорошие возможности для производства лекарственных препаратов. Мы готовы поделиться этим опытом с армянскими коллегами, предложить армянскому населению высокотехнологичные медицинские российские продукты», — сказал Цыб.

Он отметил, что очень важно расширять кооперацию между странами не только с точки зрения партнерства на уровне компаний, но передачи технологий.

«Есть много сфер, в которых мы находим сегодня возможность партнерства, расширяем проникновение малого и среднего бизнеса, что является лакмусовой бумажкой с точки зрения развития экономики в целом», — добавил первый замглавы Минпромторга России.

Он также заметил, что страны ЕЭАС должны работать над максимально безбарьерным обращением товаров внутри Союза и созданием высококонкурентной продукции для третьих рынков.

«Мы делаем единый рынок по многим видам продукции и максимальное безбарьерное обращение на рынке ЕАЭС — задача номер. Нужно снять все барьеры в рамках единого рынка и вместе работать над созданием высококонкурентной продукции, которая уже с евразийских площадок будет идти на экспорт в другие страны», — сказал Цыб.

В этой связи он отметил, что совместной задачей Армении и России должно быть продвижение интересов российских и армянских компаний на другие рынки.

armeniasputnik.am