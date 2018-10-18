Программа ФРП по поддержке фармпроизводителей может получить дополнительное финансирование

Фонд развития промышленности (ФРП) в настоящий момент оказывает финансовую поддержку 32 проектам медикобиофармацевтического направления на сумму 74 млрд руб. Об этом сообщила начальник отдела экспертизы инвестиционных проектов ФРП Светлана Зубрицкая в ходе Международной конференции инновационных технологий и открытий в фармацевтической отрасли INOPharma.

Если изначально концепция фонда была направлена на финансирование предприятий в рамках программы импортозамещения, то в этом году, в соответствии с новыми запросами, финансируются и экспорториентированные предприятия, отметила она.

Представитель ФРП также рассказала о ходе реализации программы кредитования фармпроизводителей в рамках проекта по маркировке лекарств: «На текущий момент подано 22 заявки на 980 млн, из них 6 заявок уже профинансированы на 285 млн, еще 10 на стадии подписания. Интерес компаний высокий и я надеюсь, что в следующем году будет выделено дополнительное финансирование», – подчеркнула она.

Сергей Рякин

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