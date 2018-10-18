X5 ищет новых партнеров для аптечного проекта

X5 Retail Group обратилась в «Риглу» и «Эркафарм» с предложением о сотрудничестве, подразумевающем открытие в закассовых зонах ее магазинов аптечных точек.

Аналогичное партнерство ритейлер уже развивает с сетью «Мега Фарм» (входит в Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова). Эксперты считают, что новые контрагенты понадобились X5 из-за того, что нынешнему партнеру не удалось выполнить обязательства перед ритейлером.

Участники рынка предполагают, что закрытие точек «Мега Фарм» связано с неудачно выбранной стратегией развития сети в целом. В частности, гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров сообщил изданию, что по его мнению, компании не хватило компетенции для выполнения всех условий партнерства с Х5 и разработки аптечного концепта в соответствии с аудиторией «Пятерочки».

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