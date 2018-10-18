США могут вернуться к реформе здравоохранения

В начале ноября в США состоятся выборы кандидатов в Сенат и Палату представителей. Республиканцы пытаются привлечь избирателей очередным обещанием отменить закон об обязательном медстраховании Obamacare, принятый в 2010 году по инициативе бывшего президента страны демократа Барака Обамы.

Президент Республиканского Сената Митч Макконнелл заявил в интервью Reuters, что неудачная попытка отменить Obamacare в 2017 году, а именно таким было предвыборное обещание президента Дональда Трампа, расценивается членами партии как «разочарование». Но если республиканцы выиграют достаточно мест в Сенате, то они попытаются снова отменить закон. При этом республиканцы и так контролируют большинство мест в Сенате и в Конгресса.

Растущие расходы на социальные программы, в особенности на медицинскую помощь, по мнению Макконнелла, больше всего влияют на увеличение госдолга страны.

Выборы кандидатов состоятся 6 ноября.

Закон о доступном медобслуживании, так называемый Obamacare, вступил в силу в 2010 году, с тех пор медстрахование стало обязательным для всех американцев. Для малоимущих действует программа медстрахования Medicaid, для пенсионеров – Medicare. Однако сложнее всего пришлось работающему населению – хотя работодателей обязали частично покрывать страховку сотрудников, практически всегда им приходится значительно доплачивать за оказанную медпомощь, лекарства и медизделия. Параллельно выросла и стоимость страховых программ. Республиканцы регулярно предпринимают попытки отменить закон.

Источник: Reuters

vademec