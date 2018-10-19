Квартальная прибыль Novartis сократилась на 22%

В III квартале 2018 г. общий объем продаж швейцарской фармацевтической компании Novartis («Новартис») увеличился на 6% при постоянных валютных курсах и составил 12,8 млрд долл., говорится на сайте компании.

Рост продаж обусловлен ростом показателей по препаратам Cosentyx, Entresto, а также показателями по онкопрепаратам и офтальмологическому подразделению Alcon.

Квартальный объем продаж инновационных препаратов вырос на 9% при постоянных валютных курсах и составил 8,6 млрд долл.

Продажи подразделения Sandoz сократились на 4% без учета колебаний валютных курсов и составили 2,4 млрд долл.

Показатель по подразделению Alcon вырос на 5% без учета колебаний валютных курсов – до 1,8 млрд долл.

Чистая прибыль за анализируемый период сократилась на 22% и составила 1,6 млрд долл., что связано с продажей своей доли в совместном предприятии по продаже безрецептурной продукции британской GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») во II квартале.

Илья Дугин

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