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УФАС предостерег Минздрав Дагестана от создания единственного поставщика лекарств

Дагестанское УФАС России вынесло Министерству здравоохранения Республики Дагестан предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Предостережение вынесено в связи с разрабатываемым проектом Закона Республики Дагестан «О полномочиях государственного автономного учреждения «Аптечное управление Министерства здравоохранения Республики Дагестан» на оказание услуг, закупка которых осуществляется у единственного поставщика».

Антимонопольная служба считает, что разработка и принятие этого законопроекта может привести к нарушению статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции».

Согласно закону «О контрактной системе…», закупка работы или услуги осуществляется у единственного поставщика, если они могут быть исполнены только этим поставщиком. В сфере поставок лекарственных препаратов в Дагестане не наблюдается ситуация, когда услуги по поставкам данных товаров могут быть исполнены только единственным поставщиком.

Принятие вышеуказанного законопроекта приведет к ограничению конкуренции на рынке поставки лекарственных препаратов.

gmpnews

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Октябрь 22, 2018 | Просмотров: 83