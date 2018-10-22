Минздраву предложили для контроля за доставкой лекарств использовать блокчейн Лидер Ирана согласился на вывод $500 млн. из Национального фонда развития для поддержки фармацевтических компаний » УФАС предостерег Минздрав Дагестана от создания единственного поставщика лекарств Дагестанское УФАС России вынесло Министерству здравоохранения Республики Дагестан предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Предостережение вынесено в связи с разрабатываемым проектом Закона Республики Дагестан «О полномочиях государственного автономного учреждения «Аптечное управление Министерства здравоохранения Республики Дагестан» на оказание услуг, закупка которых осуществляется у единственного поставщика». Антимонопольная служба считает, что разработка и принятие этого законопроекта может привести к нарушению статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции». Согласно закону «О контрактной системе…», закупка работы или услуги осуществляется у единственного поставщика, если они могут быть исполнены только этим поставщиком. В сфере поставок лекарственных препаратов в Дагестане не наблюдается ситуация, когда услуги по поставкам данных товаров могут быть исполнены только единственным поставщиком. Принятие вышеуказанного законопроекта приведет к ограничению конкуренции на рынке поставки лекарственных препаратов. gmpnews