Merck KGaA рассчитывает на заключение партнерских соглашений

Немецкая фармацевтическая компания Merck KGaA («Мерк КГаА», в США и Канаде — EMD) может заключить партнерские соглашения по разработке своих препаратов уже к концу текущего года, однако более реальным сроком является 2019 г., сообщает Reuters со ссылкой на директора по R&D Merck Biopharma Лучиано Росетти.

Такое заявление он сделал на проходящем в Мюнхене Конгрессе Европейского общества по медицинской онкологии.

У Merck весьма перспективный портфель экспериментальных препаратов, однако, сокращение оперативной прибыли химического подразделения вынудило руководство компании искать новые пути финансирования фармбизнеса.

Компания готова сотрудничать в области разработки противоопухолевого препарата M7824 и препарата для лечения аутоиммунных заболеваний, в частности рассеянного склероза, evobrutinib.

Илья Дугин

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