Назначение лекарств off-label и полипрагмазия обременительны и для здоровья, и для бюджета

Если бы больницы руководствовались федеральными клиническими рекомендациями и врачи назначали только то, что действительно необходимо, можно было бы избежать многих осложнений, а бюджетные расходы на закупки лекарств удивительным образом уменьшились бы. Такое мнение высказывали эксперты в ходе межрегиональной междисциплинарной научно-практической конференции «Медицина XXI века», которая 20 октября завершилась в Ростове-на-Дону.

«Русские люди очень творческие, они придумывают невероятные вещи, – считает заведующая отделением неотложной педиатрии с группой анестезиологии и реанимации ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, главный внештатный педиатр ЦФО Татьяна Куличенко. – От одного и того же препарата в разных регионах ждут совершенно разный эффект и используют его в самых неожиданных местах. Например, 5%-ный раствор глюкозы – даже в экспертных заключениях до сих пор можно встретить мнение о его преимуществах перед физиологическим раствором, смазывание горла оксолиновой мазью, увлажнение раствором фурацилина при кислородотерапии. И таких примеров масса».

По-прежнему во многих больницах детям колют антибиотики в качестве профилактики осложнений, назначают по 2-3 антибактериальных препарата одновременно. При этом практически не соблюдается тактика «step down» – когда на фоне инъекционной антибиотикотерапии ребенок начинает чувствовать себя лучше, можно переходить на пероральный прием. Распространена полипрагмазия, когда при ОРВИ малышу могут выписать до 20 препаратов. Было бы здорово, если бы прежде чем делать какое-то особенное назначение, не прописанное в инструкции к лекарственному препарату, врачи сначала попробовали это на себе.

«Почему физиотерапевты проводят небулайзерную терапию? – поинтересовалась у присутствующих Татьяна Куличенко. – Небулайзер – это форма доставки лекарства. Вы же не делаете отдельный кабинет для вставления ректальных свечей? Почему же тогда для небулайзера нужен отдельный врач и целый кабинет? А как только физиотерапевт пошел домой, с небулайзерной терапией начинаются проблемы».

Эксперты рассчитывают, что с принятием соответствующих поправок в действующее законодательство и усилением контроля за выполнением протоколов лечения, ситуация должна измениться в лучшую сторону. Также следует пересмотреть программы обучения в медицинских вузах, обратить внимание на повышение квалификации практикующих врачей и экспертов ФОМС.

Екатерина Погонцева

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