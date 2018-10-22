Стационарная аптека Ozon.ru находится на территории Мосрыбкомбината

В начале октября 2018 г. интернет-общественность активно обсуждала возможность доставки лекарств на дом интернет-магазином Ozon.ru. Управляющая сайтом компания ООО «Интернет Решения» объяснила, что всего лишь открыла собственные аптеки, где клиенты могут забирать заказанные через интернет лекарства. Журналист «ФВ» попробовал найти аптеку Ozon.

Как ранее сообщал «ФВ», интернет-магазин Ozon до сих пор работал как агрегатор. На онлайн витрине предлагались лекарства аптечной сети «36,6» и проекта ЦВ «Протек» – «ЗдравСити». В августе 2018 г. ООО «Интернет Решения» расторгло договоры с обоими партнерами. Дальше магазин стал предлагать только собственные лекарства.

Компания получила лицензию на фармацевтическую деятельность, открыла собственные стационарные аптеки. Однако на сайте магазина стали предлагаться лекарства с доставкой на дом. Причем, возможности самовывоза сначала не было. После резонанса в социальных сетях и СМИ, Ozon добавил возможность самовывоза по адресу: Москва, 1-й Варшавский проезд, д.2, стр.9А.

Журналист «ФВ» решил посмотреть на стационарную аптеку Ozon. Если добираться на метро, то это станция «Варшавская». Дальше надо пройти минут 20 неспешным шагом по промзоне. Однако здания с вывеской «Аптека» все равно не встретится. Навигатор неизбежно приведет к ОАО «Мосрыбкомбинат».

Территория комбината большая и закрытая. Попасть самостоятельно к строению 9А нельзя. Охранник подтвердил, что на территории есть помещения, которые занимает Ozon, но пройти туда нельзя, можно лишь позвонить сотруднику, который подойдет на проходную.

Получается неудобно, утомительно и долго. А между тем сайт по-прежнему предлагает доставку на дом. Этот сервис активируется периодически. Например, в среду 17 октября 2018 г. было невозможно перейти к оплате лекарств, если клиент выбрал доставку. А в субботу, 20 октября, такая возможность появилась.

«ФВ» будет следить за развитием событий.

За этим забором где-то есть здание с адресом: Москва, 1-й Варшавский проезд, д.2 стр.9А

По этой улице можно дойти до проходной, откуда надо вызвать сотрудника интернет-магазина.

Елена Калиновская

pharmvestnik