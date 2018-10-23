Голландская интернет-аптека берет пример с героя кинофильма

Доведенные до отчаяния задержками регистрации новых ЛП в своих странах, пациенты обращают свой взор на интернет-компанию, позиционирующую себя в качестве легального «Далласского клуба покупателей», пишет Reuters.

Несмотря на предупреждения регуляторов об опасности приобретения лекарств через интернет, расположенная в Амстердаме и зарегистрированная Министерством здравоохранения Нидерландов как посредник онлайн-компания Social Medwork заверяет, что ее сеть надежных поставщиков способна закрыть нехватку препаратов для лечения онкологических заболеваний, мигрени и даже рассеянного склероза.

Теперь Social Medwork хочет повысить свой авторитет, пригласив в наблюдательный совет компании бывшего комиссара Евросоюза по конкуренции г-жу Ниили Крос. Кроме того, компания привлекла инвестиции в размере 1,5 млн евро (1,37 млн долл.) через венчурный фонд Social Impact Ventures.

Как и герой фильма Рон Вудруф, пациенты, которые не могут получить доступ к необходимым им препаратам через национальные системы здравоохранения, обращаются за помощью к организации в целях импорта ЛП для личного потребления из-за рубежа. Однако если герою фильма приходилось переправлять лекарства контрабандным путем через мексиканскую границу, то пользователи Social Medwork могут размещать заказы вполне легально. Для этого им необходимо иметь рецепт и поручительство врача, что препарат необходим исключительного для личного пользования. Комиссионные компании составляют примерно 6% от стоимости заказа.

За последние 18 месяцев Social Medwork обслужила более 3 тыс. пациентов, в т. ч. британку Сенти Беру, страдающую от приступов мигрени. По ее словам, компания помогла ей приобрести автоинжекторы с препаратом Aimovig (Amgen/Novartis). Как призналась пациентка, качество ее жизни многократно улучшилось. Препарат пока не зарегистрирован в Великобритании, однако он является одним из бестселлеров Social Medwork, несмотря на стоимость – 698 евро за упаковку из двух автоинжекторов.

Илья Дугин

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