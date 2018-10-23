Ненад Павлетич покидает Roche в России

Генеральный директор компании Roche в России Ненад Павлетич принял решение продолжить карьеру за пределами компании, сообщили «ФВ» в компании.
Ненад Павлетич занимал пост генерального директора компании с сентября 2014 г. по октябрь 2018 г.
До прихода в Roche он занимал различные руководящие должности в компании AstraZeneca в разных регионах, в том числе пост генерального директора российского филиала.
Ненад Павлетич входил в состав Правления Ассоциации международных фармацевтических производителей и Ассоциации инновационных фармацевтических компаний «Инфарма». Он получил диплом экономиста в университете Загреба и степень МВА в Лондонской школе бизнеса.
О новом генеральном директоре в России Roche объявит позже.
Елена Калиновская
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