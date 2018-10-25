FDA одобрило ингибитор PARP от компании Pfizer для лечения некоторых форм РМЖ

Американский регулятор одобрил препарат Talzenna (talazoparib) компании Pfizer («Пфайзер») для лечения различных форм метастатического рака молочной железы (РМЖ) на основании убедительных данных по выживаемости без прогрессирования по сравнению с химиотерапией, полученных в клинических исследованиях, сообщает In-Pharma Technologist.

Препарат Talzenna, являющийся ингибитором поли(АДФ-рибоза)-полимеразы (PARP), одобрен для лечения пациенток с HER2-отрицательным местно-распространенным или метастатическим РМЖ при выявленном наличии мутаций gBRCA или подозрении на такие мутации.

По словам официального представителя Pfizer, ингибиторы PARP блокируют поли(АДФ-рибоза)-полимеразу на поврежденных участках ДНК, что может приводить к гибели опухолевых клеток. Диагноз РМЖ с мутациями gBRCA часто ставят молодым пациенткам, и до недавнего времени существовал весьма ограниченный выбор эффективных средств лечения данного состояния.

Одобрение Talzenna дает пациенткам дополнительный вариант лечения. Ранее, в январе 2018 г., FDA одобрило препарат Lynparza (olaparib) компании AstraZeneca («АстраЗенека»), также являющийся ингибитором PARP.

Татьяна Кублицкая

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