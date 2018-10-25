FDA одобрило новый противогриппозный препарат впервые почти за 20 лет

FDA одобрило противогриппозный препарат, разработанный совместно японской компанией Shionogi & Co Ltd («Сионоги энд Ко. Эл-ти-ди») и швейцарским фармпроизводителем Roche («Рош»), – первый новый продукт в этом классе за последние почти 20 лет, сообщает агентство Reuters.

По информации регулятора, препарат Xofluza одобрен для лечения неосложненного гриппа у пациентов в возрасте от 12 лет, у которых симптомы продолжаются не более двух дней.

При этом руководитель FDA Скотт Готтлиб заявил, что одобренные регулятором противовирусные препараты для лечения гриппа не могут служить заменой ежегодной вакцинации.

Продажи и продвижение Xofluza за пределами Японии и Тайваня будет осуществлять Roche, в то время как Shionogi сохранит за собой права на совместное продвижение в США.

Татьяна Кублицкая

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