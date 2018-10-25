Forward Pharma проиграла патентный спор против Biogen по препарату Tecfidera

Датская компания Forward Pharma («Форвард Фарма») проиграла иск в Комиссии США по рассмотрению патентных споров и апелляций (US Patent Trial and Appeal Board, PTAB): комиссия признала действительными патенты компании Biogen («Байоджен») на препарат-блокбастер для лечения рассеянного склероза Tecfidera (dimethyl fumarate), сообщает PharmaTimes.

Принятое вслед за этим решение апелляционного суда по федеральному округу освобождает Biogen от выплаты датской компании будущих роялти с продаж Tecfidera и оставляет в силе эксклюзивные права Biogen на препарат до 2028 г.

В иске, внесенном компанией Forward Pharma, утверждалось, что патент 514 компании Biogen якобы нарушает патент первой в части дозировки (480 мг) активного вещества dimethyl fumarate.

В январе прошлого года в Biogen согласились урегулировать спор и выплатить датской компании 1,25 млрд. долл. за лицензию в случае, если PTAB вынесет решение не в пользу Biogen.

В компании Forward выразили разочарование решением апелляционного суда, поддержавшего решение PTAB, и сообщили о поиске вариантов ответа на действия судебных инстанций.

Татьяна Кублицкая

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