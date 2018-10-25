УФАС: требование заказчика об исполнении заявки на поставку лекарств за 3 рабочих дня – законно

Крымское ООО «ТД «Виал», оптовый поставщик лекарственных средств, пожаловалось в Ингушское УФАС на республиканский онкологический диспансер. По мнению заявителя, медицинская организация неправомерно установила трехдневный срок поставки товара при проведении аукциона на закупку лекарственных средств. Компания настаивала на том, что осуществить отгрузку в столь короткие сроки нереально, а диктуя такие условия, заказчик ограничивает конкуренцию.

Однако в ходе рассмотрения жалобы комиссией УФАС обнаружилось, что ранее ТД «Виал» уже производил поставки аналогичных ЛС в срок даже менее трех дней. Например, в августе этого года между онкодиспансером и компанией был заключен договор на поставку противоопухолевых препаратов на общую сумму 1,1 млн руб., в котором говорится: «начало поставки товара – в течение 5 дней после заключения контракта, далее – по заявке заказчика. Срок исполнения заявки один рабочий день…. По согласованию с заказчиком исполнитель может осуществить ее досрочно».

Антимонопольный орган также напомнил заявителю, что законодательством не предусмотрено ни минимальных, ни максимальных сроков исполнения контракта. Их в индивидуальном порядке устанавливает заказчик, исходя из собственных нужд. Жалоба заявителя была признана необоснованной.

На сайте torgi.gov.ru можно убедиться, что на таких же условиях – срок исполнения заявки один рабочий день – с Ингушским онкодиспансером регулярно работают и другие оптовые фармацевтические компании.

Екатерина Погонцева

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