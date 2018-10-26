Минздрав предлагает усовершенствовать охрану патентных прав на лекарства

Минздрав России разработал законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». В соответствии с документом, при госрегистрации лекарственных препаратов заявитель должен будет предоставлять информацию о существующей охране интеллектуальных прав на заявляемый препарат, а также подтверждать, что регистрация препарата не нарушает прав третьих лиц на интеллектуальную собственность.

Законопроектом предлагается заявление о госрегистрации лекарственного препарата дополнить пунктами следующего содержания:

«14) наличие действующего патента на территории РФ, с указанием номера патента, даты выдачи, срока действия, владельца патента;

15) наличие регистрации товарного знака в РФ с указанием номера свидетельства, даты выдачи, срока действия, правообладателя;

16) подтверждение, что все данные в составе регистрационного досье получены в установленном порядке и не нарушают права третьих лиц на интеллектуальную собственность.».

Кроме того, законопроектом предусматривается включение в раздел документации административного характера регистрационного досье

на препарат следующих документов, предоставляемых заявителем для государственной регистрации:

— письменное подтверждение заявителя, что регистрация лекарственного препарата не нарушает прав третьих лиц на интеллектуальную собственность;

— для регистрации лекарственных препаратов, имеющих действующий патент на территории РФ, заявитель предоставляет заверенную им копию действующего патента на территории РФ в отношении регистрируемого лекарственного препарата, или копию лицензионного соглашения, которое дает право на производство и продажу зарегистрированного препарата. Заявители представляют письмо, в котором указывается, что интеллектуальные права третьих лиц, защищенные патентом или переданные по лицензии, не нарушаются в связи с регистрацией лекарственного препарата;

— копия действующего на территории РФ свидетельства о регистрации товарного знака, заверенная заявителем. Если заявитель не является правообладателем, то предоставляется заверенная заявителем копия лицензионного договора или подтверждение регистрации предоставления права использования товарного знака.

Общественное обсуждение законопроекта проводится на сайте regulation.gov.ru до 22 ноября 2018 г.

Елена Сидорова

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