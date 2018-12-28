FDA принимает заявку китайской компании I-Mab на проведение в США КИ по экспериментальному моноклональному антителу TJM2

Китайская биофармацевтическая компания I-Mab Biopharma («Ай-Маб Байофарма»), занимающаяся клиническими исследованиями инновационных биопрепаратов в сфере иммуноонкологии и лечения аутоиммунных заболеваний, объявила о том, что FDA одобрило заявку на проведение клинических исследований (КИ) по экспериментальному моноклональному антителу TJM2 – гуманизированному иммуноглобулину (IgG1), таргетирующему гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (ГМКСФ) и обладающему лучшим в классе потенциалом лечения аутоиммунных и воспалительных заболеваний, сообщает Biospectrum Asia.

TJM2 – первый препарат-кандидат в линейке собственных инновационных разработок I-Mab, одобренный FDA для проведения КИ.

В рамках исследования первого однократного применения экспериментального препарата у человека будет изучена его безопасность, переносимость, фармакокинетика/фармакодинамика и иммуногенность у здоровых добровольцев (включая субъектов китайского происхождения) в США.

Татьяна Кублицкая

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