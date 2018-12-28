ФРИИ инвестирует 100 млн рублей в стартап из сферы цифровой фармацевтики

Компания Pharmznanie – фармацевтический стартап – привлекла Round A инвестиции от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) в размере 100 млн руб. Осенью прошлого года фонд уже инвестировал в компанию 19,8 млн руб. Ранее стартап прошел акселерационную программу ФРИИ.

В новом раунде фонд инвестирует двумя траншами, первый в размере 65 млн руб., второй — 35 млн руб. Долю и оценку стороны не раскрывают.

Новосибирский стартап работает на рынке Digital Health, команда стартапа разработала и развивает два продукта: Pharmznanie – онлайн-платформу с образовательными курсами для сотрудников аптек и PharmMarket – маркетинговый маркетплейс для взаимодействия фармкомпаний с малой и средней аптечной розницей.

Как прокомментировал событие Яков Коп, инвестиционный аналитик ФРИИ: «Мы видим большой потенциал в масштабировании решений стартапа на зарубежных рынках. Целевые рынки цифрового медицинского образования и маркетинговых сервисов для аптек сегмента малой и средней аптечной розницы составляют более 2 млрд долл.».

За 2018 г. стартап показал рост в 4 раза по выручке, прирост – в пять раз по подключившимся аптекам на образовательной платформе. За год количество контрактов на обучение с аптечными сетями выросло c 2,5 тыс. точек аптечных продаж до 9,8 тыс. Количество подключенных к платформе фармкомпаний выросло в 3 раза с момента привлечения инвестиций в 2017 г.

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