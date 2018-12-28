На базе «Фармзащиты» создается производство субстанций и готовых лекарственных средств

Правительство РФ выделит 868,452 миллиона рублей из бюджета РФ на строительство опытно-промышленного производства субстанций и готовых лекарственных форм на базе ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России. Документ опубликован 27 декабря 2018 г. на портале publication.pravo.gov.ru.

«Обеспечить в 2018-2019 годах финансирование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета работ по проектированию и строительству объекта», — говорится в документе.

В документе уточняется, что финансирование осуществляется на строительство опытно-промышленного производства субстанций и готовых лекарственных форм лекарственных средств с использованием постгеномных технологий, в том числе предназначенных для защиты войск и населения от поражающих факторов оружия массового поражения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, медицинского обеспечения персонала на предприятиях с особо опасными условиями труда на базе федерального государственного унитарного предприятия Научно-производственный центр «Фармзащита» Федерального медико-биологического агентства.

Строительство лабораторного корпуса с опытными участками по разработке технологий производства субстанций и готовых форм лекарственных средств моноклональных антител будет проводиться в г. Химки (Московская область).

Срок ввода в эксплуатацию — 2020 год.

При этом ФМБА выступит заказчиком проекта, а подведомственное ему предприятие Научно-производственный центр «Фармзащита» станет его застройщиком.

Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-производственный центр «Фармзащита» Федерального медико-биологического агентства является головной организацией в системе ФМБА России по разработке и производству современных высокоэффективных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для защиты человека от влияния особо опасных факторов физической, химической и биологической природы, а также для широкого медицинского применения.

gmpnews