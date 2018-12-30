Об утверждении Концепции создания и функционирования системы маркировки и прослеживаемости движения товаров

Распоряжение от 28 декабря 2018 года №2963-р. Система маркировки и прослеживаемости товаров нужна для сокращения объёмов незаконного оборота промышленной продукции, что в свою очередь важно для безопасности, защиты жизни и здоровья людей. Контрафакт оказывает негативное влияние на экономику и социальную сферу. Противодействие контрафакту необходимо в контексте повышения собираемости налогов и таможенных пошлин, создания здоровой конкурентной среды на товарных рынках.

В настоящее время федеральными органами исполнительной власти проводится ряд экспериментов по маркировке контрольными (идентификационными) знаками отдельных групп товаров (меховые изделия, табачная продукция, лекарственные препараты для медицинского применения, обувная продукция, драгоценные металлы и др.).

В целях определения основных принципов организации обязательного использования маркировки средствами идентификации отдельных групп товаров подписанным распоряжением утверждена Концепции создания и функционирования в Российской Федерации системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров (далее – Концепция).

Концепция разработана в соответствии с Соглашением о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе от 2 февраля 2018 года и Стратегией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до 2020 года и плановый период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства от 5 декабря 2016 года №2592-р).

Концепцией определяются цели и задачи системы маркировки и прослеживаемости товаров, её основные параметры и требования к системе.

Система маркировки и прослеживаемости товаров нужна для сокращения объёмов незаконного оборота промышленной продукции, что в свою очередь важно для безопасности, защиты жизни и здоровья людей. Контрафакт оказывает негативное влияние на экономику и социальную сферу. Противодействие контрафакту необходимо в контексте повышения собираемости налогов и таможенных пошлин, создания здоровой конкурентной среды на товарных рынках.

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