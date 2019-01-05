Экологические проблемы фармпредприятий Китая привели к падению цен на литий

По информации SMM Шанхай, цены на литий в конце 2018 года в Китае снизились на 20 тыс. юаней за одну тонну, а всё из-за проверок и закрытия фармацевтических предприятий, связанных с экологией.

Как сообщается, экологические проверки заставили многие фармацевтические компании в провинциях Цзянсу и Чжэцзян закрыться для исправления процесса ректификации. Именно эта ситуация и вызвала резкое снижение спроса на литий.

Отмечается, что в Китае фармацевтический сектор является одним из основных потребителей лития и литиевых соединений, поскольку из него производятся психотропные лекарственные средства из группы нормотимиков.

Предполагается, что ситуация с ценами на металл сохранится и в первом квартале 2019 года, поскольку фармацевтические предприятия продолжат процесс модернизации и начнут восстанавливать свою работу не раньше конца первого квартала.

Препараты лития имеют большое значение в лечении аффективных расстройств, прежде всего маниакальных и гипоманиакальных фаз биполярного расстройства, а также в профилактике его обострений и для лечения тяжёлых и резистентных депрессий, обладая свойствами предотвращать самоубийства.

В качестве лекарственного средства используется прежде всего карбонат лития, иногда в виде препаратов пролонгированного действия. Он проявляет общие для всех препаратов лития нормотимические и седативные свойства. К препаратам пролонгированного действия относятся Микалит, Lithionit-durel, Lithii-durulez, Quilonum retard, Контемнол (Contemnol retard), Litosan SR и другие. Микалит содержит микрокапсулы с карбонатом лития.

gmpnews