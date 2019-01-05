Продукцию, создаваемого в РФ фармхолдинга, планируется выводить на рынок арабских стран

Создаваемый в России фармацевтический холдинг, в котором Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует свое участие, будет решать задачи импортозамещения и выхода на зарубежные рынки, в частности, арабских стран, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 29 декабря.

«Буквально вчера мы одобрили инвестиции с нашими партнерами в фармкластер вместе с [АФК] «Системой» — это «Оболенское» и объединение с «Биннофармом». Холдинг войдет в топ-10 российских фармпроизводителей, и мы верим как в замещение импорта, так и в то, что мы поддержим холдинг в развитии его на арабском рынке», — сказал Дмитриев.

Ранее сообщалось, что АФК «Система» и ВТБ приобретают у компании Alvansa Ltd 95,14% АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» (OBL Pharm — входит в состав холдинга Alvansa Group, акционерами которой являются Газпромбанк и UFG Private Equity) совместно с менеджментом фармпредприятия. Общая сумма инвестиций составила 15,5 млрд рублей.

Цель приобретения «Оболенского» заключается в создании фармацевтического холдинга после объединения фармпредприятия с компанией «Биннофарм» (входит в «Систему»). Предполагается, что холдинг будет создан в первой половине 2019 года. В сообщении АФК отмечается, что производственные мощности объединенной компании будут представлены четырьмя фармацевтическими заводами в Москве и Московской области.

Партнеры будут вкладываться в фармпредприятие через компанию Ristango Holding Limited (входит в список аффилированных лиц АФК). Для этого ВТБ и АФК «Система» заключили соглашение о приобретении доли банка в Ristango Holding не позднее трех лет с момента сделки.

Юлия Нечаева, директор отдела стратегических исследований DSM Group, отметила основные показатели деятельности «Оболенского» и «Биннофарм» :

«Годовой оборот компании «Оболенское» составил 8 млрд руб. (доля 1,9% среди отечественных фармпроизводителей), компании «Биннофарм» – 1 млрд руб. (доля 0,24% среди отечественных фармпроизводителей). Совокупно оборот двух компаний составит 9 млрд руб., и компания может претендовать на 10-11-е место среди отечественных компаний. Динамика «Оболенского» положительная, и компания выросла на 5% относительно периода «октябрь 2016 — сентябрь 2017». «Биннофарм» за тот же период показал падение продаж на 5%. Отметим, что если ассортимент компании «Оболенское» представлен в основном препаратами, реализующимися на розничном рынке, то продажи «Биннофарм» делаются на 50% в госсегменте. Таким образом, объединенная компания сможет развиваться активно во всех сегментах фармацевтического рынка».

Ранее в сообщалось, что Российской-китайский инвестфонд (РКИФ) и АФК «Система» инвестируют в АО «ФП «Оболенское» и объединяют его с АО «Биннофарм». В то же время в сообщении АФК указывается, что РФПИ и его соинвесторы могут присоединиться к сделке по приобретению «Оболенского» только в начале 2019 года — после того, как стороны смогут согласовать необходимые условия.

gmpnews