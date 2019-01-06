Брексит: фармацевтическая отрасль в состоянии неопределенности

Осталось менее чем 4 месяца до того дня, когда Великобритания покинет ЕС или, как это обычно называют, до “брексита”, и в фармацевтической промышленности растут опасения по поводу последствий, на случай если Великобритания и ЕС не смогут договориться об условиях выхода. Этот так называемый сценарий без сделки или no-deal сценарий, который вступит в силу 29 марта 2019 года, поставит пациентов и фармацевтическую промышленность в Великобритании и по всей Европе в незавидное состояние неопределенности, пишет Dr. John Cameron, директор по продажам и управлению ключевыми клиентами CordenPharma International.

Возможные подводные камни

EMA – В ноябре 2017 года Европейское агентство лекарственных средств (EMA), которое регулирует доступ лекарственных средств в страны-члены ЕС, приняло решение о переносе своей штаб-квартиры из Лондона в Амстердам (Нидерланды) с потенциальной потерей примерно 900 рабочих мест в Великобритании. Несмотря на это отступление, предпочтительный вариант для правительства Великобритании – оставаться частью EMA, и чтобы, по желанию Терезы Мэй, продукты проходили только одну серию одобрений. Если этого не произойдет, получение новых лекарств для пациентов станет более дорогостоящим и медленным. В настоящий момент это привело к тому, что британские компании и организации создают запас лекарств, которые производятся на континентальной Европе.

Рынок труда – В фармацевтической промышленности Великобритании непосредственно работает 73 000 человек, около 10% из которых прибыли из континентальной Европы. Если Великобритания изменит свою иммиграционную политику, она станет менее привлекательным местом для лучших талантов в этом высококонкурентном секторе. Взаимные изменения в политике ЕС могут создать аналогичные проблемы для британских граждан, работающих на предприятиях Евросоюза. Это, очевидно, будет иметь нежелательные последствия во всей фармацевтической промышленности и в контрактной производственной сфере.

Свободная торговля – Согласно анализу правительства Великобритании в 2016 году, из страны было экспортировано фармацевтической продукции на 24,9 млрд фунтов стерлингов, почти половина этой продукции отправилась в ЕС, что принесло пользу 446 млн потенциальных пациентов. За тот же период Великобритания импортировала фармацевтической продукции на 24,8 млрд фунтов стерлингов, при этом почти 75% поступило из ЕС. Поддержание гладких и беспошлинных границ занимает высокое место в списке желаний большинства европейских компаний. Импорт и экспорт фармацевтической продукции должны быть проверены и сертифицированы квалифицированным персоналом лицензированных компаний, признанных соответствующими национальными органами здравоохранения. В настоящее время, в связи с Соглашением о взаимном признании, результаты проверки Великобритании действуют и в ЕС. Так же и наоборот. Правительство Великобритании недавно, однако, выпустило руководящие принципы, которые дадут фармацевтическим компаниям Великобритании, по крайней мере, некоторую передышку. Они согласились принять серийное тестирование продаваемых продуктов и исследуемых препаратов, которые производятся в странах ЕС и ЕЭЗ (Норвегия, Лихтенштейн и Исландия), по существу, продлевая Соглашение о взаимном признании до тех пор, пока “будут необходимы дальнейшие изменения.”

gmpnews