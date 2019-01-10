Комплексный законопроект о лекарствах Госдума рассмотрит в приоритетном порядке

В Государственной думе в эту весеннюю сессию планируется рассмотреть законопроект об изменениях в обращении лекарственных средств, сообщает портал er.ru.

«Мы будем готовить совместно с правительством изменения в закон об обращении лекарственных средств, целью которых будет, во-первых, облегчить доступ нa рынок новых лекарств, облегчить регистрацию отечественных препаратов, а также добиться существенного контроля за ценообразованием в аптеках… Мы рассчитываем в первом приближении рассмотреть комплексный законопроект, который затронет эти вопросы, законопроект об изменении закона об обращении лекарственных средств, уже в эту весеннюю сессию», — сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Парламентарий подчеркнул, что депутаты будут вести очень серьезную работу над этим законопроектом в приоритетном порядке.

Сегодня, 9 января, в Госдуме проходят первые в 2019 г. Парламентские слушанья. На повестке дня ряд законопроектов, касающихся оборота лекарственных средств:

— проект федерального закона № 309494-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (в части определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов);

— проект федерального закона № 312010-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (в части отмены государственной регистрации лекарственного препарата);

— проект федерального закона № 565354-7«О внесении изменения в статью 2381 Уголовного кодекса Российской Федерации» (об усилении ответственности за оборот фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок в сети «Интернет»);

— проект федерального закона № 565355-7«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях» (в части установления повышенной административной ответственности за обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и за оборот фальсифицированных биологически активных добавок с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Елена Сидорова

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