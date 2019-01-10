Эксперт: В 2019 году игрокам рынка не помешает интуиция

«2018 г. для сферы клинических исследований был, с одной стороны, достаточно спокойным, с другой – это спокойствие рядом с пороховой бочкой», – заявила в разговоре с «ФВ» исполнительный директор АОКИ Светлана Завидова.

Подводя итоги 2018 г., эксперт пояснила, что этот год заставил поволноваться весь рынок клинических исследований: невозможно было просчитать заранее, когда примут очередной закон о контрсанкциях, что туда заложат и какова будет практика его применения.

По мнению Светланы Завидовой, вряд ли 2019 г. будет иным. Всем игрокам рынка эксперт пожелала хорошей реакции и интуиции, умения ориентироваться и маневрировать.

«Сюрпризом уходящего года стало то, что два органа при Минздраве, занимающиеся экспертизой заявок на проведение исследований, успели поменяться ролями. Долгое время мы жаловались на большое число замечаний со стороны ФГБУ НЦЭСМП, на этом фоне экспертиза Совета по этике выглядела позитивно. Но в 2018 г. мы обнаружили, что Совет по этике стал лидером по числу замечаний, причем далеко не всегда обоснованных. Это горькое и болезненное разочарование, но мы не оставляем надежды, что ситуация изменится в лучшую сторону. И это еще одно пожелание на будущий год: стойко переносить огорчения и сохранять веру в себя и в будущее», – сказала она.

Оксана Баранова

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