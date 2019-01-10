Депутат не нашел ФАПы, о строительстве которых отчитался свердловский Минздрав

Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских раскритиковал Минздрав Свердловской области и его главу Андрея Цветкова за ложную информацию о вводе в эксплуатацию двух фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Объекты должны были появиться в 2018 году в двух свердловских поселках, о чем депутату сообщило ведомство, однако, как он утверждает, ФАПы так и не появились.

Депутат написал на своей странице в Facebook, что запросил у ведомства информацию о новых ФАПах, открытых в поселках Свердловской области. Министерство сообщило об их открытии в ряде населенных пунктов, но Альшевских решил проверить эту информацию.

«Позавчера я отправился до населенных пунктов, чтобы проверить результат. И в обоих случаях не обнаружил новеньких медицинских модулей. Пусто. Совсем. Ни в Крылатовском, ни в Коптяках», – пишет депутат.

По его словам, свердловский Минздрав игнорирует поручение президента РФ Владимира Путина о том, что регионы «должны развивать здравоохранение в небольших территориях».

В июле 2018 года было принято решение увеличить объем финансирования здравоохранения Свердловской области на 1,8 млрд рублей в ближайшие шесть лет. Средства должны были направить на программу «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», а именно на улучшение материально-технической базы детских поликлиник, открытие дополнительных модульных ФАПов, покупку передвижных медицинских комплексов для малонаселенных территорий, развитие паллиативной медпомощи и лекарственное обеспечение жителей региона.

Согласно нацпроекту «Здравоохранение», который оценивается в 1,3 трлн рублей, в России планируется сформировать сеть медучреждений для оказания помощи в первичном звене, в том числе в сельской местности и на удаленных территориях. Для этого до 2021 года будет построено более 360 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, а еще 1,2 тысячи уже существующих ФАПов и больниц будут обновлены. Помимо этого, планируется закупка мобильных медкомплексов для деревень и сел с населением менее 100 человек.

Источник: Uralweb.ru

vademec