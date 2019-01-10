В Совете Федераций ожидают предложений по регулированию цен на лекарства

Комитет Совета Федерации по социальной политике в предстоящую весеннюю парламентскую сессию продолжит работать над законопроектами в области здравоохранения, касающимися, в частности, ценообразования на жизненно важные лекарства в регионах. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Валерий Рязанский.

«Мы ожидаем много инициатив по вопросу ценообразования на жизненно необходимые и важные лекарства с тем, чтобы при закупках не происходило таких явлений, когда они закупаются в разных регионах по совершено разным ценам», — сказал сенатор.

Как отметил со своей стороны первый зампредседателя комитета Игорь Каграманян, в этой сфере необходимо будет заниматься и «контролем исполнения» тех решений по допустимым ценам на лекарства, которые уже приняты на федеральном уровне.

«Мы, конечно, будем работать над законом о детском питании, будем и дальше работать над законами, которые будут регулировать взаимоотношения региона и центра», — продолжил Рязанский.

Кроме того, комитет по соцполитике продолжит взаимодействие с региональными заксобраниями в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

«Там чрезвычайно важный раздел — это оказание первичной медицинской помощи, это профилактика, борьба с онкологией, это детское здравоохранение», — уточнил глава комитета.

gmpnews