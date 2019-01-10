Госдума рекомендовала Минпромторгу субсидировать производство детских лекарств

Государственная дума РФ рекомендовала Минпромторгу проработать возможность субсидирования производства детских лекарственных форм, а также инновационных препаратов для лечения пациентов с онкологическими и орфанными заболеваниями. Соответствующее постановление 9 января 2019 года приняли депутаты, проанализировав парламентский отчет министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Глава Минпромторга выступал с отчетом о работе ведомства на правительственном часе в Госдуме в октябре 2018 года.

Госдума признала работу ведомства по улучшению конкурентоспособности стратегических направлений промышленности, в том числе в фармацевтической и медицинских отраслях, эффективной. Депутаты рекомендовали Минпромторгу рассмотреть возможность субсидирования производства детских форм лекарств, а также инновационных онкологических и орфанных препаратов.

Госдума рекомендовала Минпромторгу продолжить работу над поддержкой инновационных разработок в сфере лекарственных средств и медицинских изделий (МИ), совершенствовать закон о закупках лекарств и МИ для государственных медучреждений и докапитализировать Фонд развития промышленности. В частности, депутаты предложили рассмотреть Дальневосточный федеральный округ в качестве площадки для организации производства лекарств и МИ, предусмотрев специальные мероприятия для стимулирования открытия профильных производств на Дальнем Востоке.

Кроме того, Госдума советует Минпромторгу проработать вопрос об организации производства отечественных наркотических лекарственных препаратов, содержащих морфин, фентанил, оксикодон, гидроморфон, бупренорфин, включая таблетки короткого и пролонгированного действия, растворы для приема внутрь, пленки, пластыри и спреи, а также фармсубстанции на основе морфина, оксикодона, гидроморфона, бупренорфина, налбуфина и кетамина.

В начале января 2019 года правительство внесло в Госдуму законопроект о снятии запрета на выращивание наркосодержащих растений: в Минпромторге рассчитывают, что их культивирование позволит организовать в России полный цикл производства опиоидных анальгетиков на Московском эндокринном заводе, в ГосНИИОХТ и на предприятии «Почеп» в Брянской области.

Источник: Государственная Дума РФ

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