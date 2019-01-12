Эксперт: риск покупки фальсифицированных лекарств через интернет пока остается высоким

Принятие пакета законопроектов о противодействии распространению лекарственного фальсификата через интернет – еще один шаг в борьбе с фармпиратством, заявил депутат ГД Александр Прокопьев, который является одним из разработчиков документов.

Напомним, 10 января депутаты приняли в первом чтении законопроекты № 565355-7 и № 565354-7, предусматривающие ужесточение наказания за распространение через интернет контрафактных лекарств.

«Одобрение Госдумой данных инициатив – логичное продолжение принятых ранее в России решений по борьбе с лекарственным фальсификатом. В частности, разработанного и принятого нами в 2014 году закона, который ввел в Уголовный кодекс три новых состава преступления такие как «незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий», «оборот недоброкачественных, незарегистрированных и фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок, содержащих запрещенные компоненты» и «изготовление и использование поддельных документов на лекарственные средства и медицинские изделия, а также изготовление поддельной упаковки лекарственных средств и медицинских изделий». В особо тяжких случаях наказание по ним предусмотрели самое суровое – 12 лет лишения свободы», – прокомментировал Александр Прокопьев.

Как подчеркнул эксперт, за время действия этих норм значительно выросло число возбужденных по ним уголовных дел. Если в 2015 г. Следственный комитет возбудил их всего 10 , то в 2016 – уже 25, а в 2017 – 39.

Однако, по словам депутата, риск покупки фальсифицированного лекарства через интернет остается высоким: на некоторых сайтах достигает почти 100%.

«Сегодня такие преступления, совершаемые в интернет-сети, квалифицируются как экономические и наказания по ним минимальны. Это фактически развязывает руки тем, кто наживается на здоровье и жизнях людей. И такому положению вещей необходимо положить конец. Вынося на рассмотрение парламента данные законодательные инициативы, мы исходили именно из этого», – заявил Александр Прокопьев.

Оксана Баранова

pharmvestnik