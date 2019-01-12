ГК «Сантэнс» ответит на вопросы по подготовке производителей и импортеров к введению в действие с 2020 г. СМДЛП

Когда: 16 января 2019 г., начало в 10:00.

Где: Москва, Смоленская ул., 5, г-ца «Золотое Кольцо» (зал Ярославль).

ГК «Сантэнс», логистический фармоператор сегмента «предопт», 16 января 2019 г. проводит семинар в формате бизнес-завтрака, посвященный практическим рекомендациям по подготовке производителей и импортеров к введению в действие с 2020 г. системы мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП), по обеспечению информационного взаимодействия с партнерами и участниками рынка по прослеживаемости и подключению/взаимодействию с ФГИС.

В конце 2018 г. опубликовано Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 № 1556 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения».

Постановление окончательно определило состав средств идентификации (наносимый на потребительскую упаковку двумерный код), в который включены не только код продукта и серийный номер, установленные с начала эксперимента, но и дополнительный ключ проверки, который получил название «криптохвост».

Важно отметить, что подключение к СМДЛП – это не только создание программного обеспечения для обмена, но и изменение бизнес-процессов, для которых требуется огромный объем знаний и опыта работы с особенностями складских операций, включая приемку, трансформацию, подготовку к отгрузке и саму отгрузку. При этом взаимодействие с СМДЛП не заканчивается только отправкой документа, подписанного электронной подписью. Самое сложное может начаться в тот момент, когда из СМДЛП возвращается негативный ответ в части принятия электронного документа. Подобные отказы могут возникнуть при нарушении транзакционной последовательности и целостности данных в подготавливаемых сообщениях.

Участникам оборота остался всего один год до старта обязательной маркировки лекарственных препаратов для медицинского применения. То есть, организациям, которые еще не приступили к внедрению ИТ-решений, предстоит пройти путь длиной в 5 основных этапов:

выбор ИТ-решения и заключение контракта;

анализ процессов, требований и проектирование интеграций;

внедрение первых базовых решений и их опытная эксплуатация;

доработка и изменение решений с учетом выявления трудностей и определенных особенностей российской модели;

валидация компьютеризированной системы.

Зарубежные ИТ-продукты изначально предназначены для решения задач исключительно прослеживаемости. Российская модель отличается от мировых практик не только числом событий и операций, которые необходимо регистрировать, но и составом данных.

На предстоящем семинаре ГК «Сантэнс» познакомит производителей и импортеров не только со своим практическим опытом участия в эксперименте, но и с работающим продуктом CHECK, TRACK & TRACE (облачный продукт, который обеспечивает бесшовную интеграцию с СМДЛП).

Бизнес-завтрак состоится 16 января, в 10:00, в гостинице «Золотое Кольцо» (зал «Ярославль»). Приглашаются все заинтересованные фармпроизводители и импортеры.

Контакты организаторов

Урухина Мария

Телефоны: +7 (495) 781-84-94 доб.186, +7 (916) 719-89-58

E-mail: uruhina@santens.ru

Источник: ГК «Сантэнс»

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