Расширен список медизделий, отпускаемых гражданам бесплатно при предоставлении набора соцуслуг

Правительство РФ расширило список медицинских изделий, предоставляемых бесплатно в рамках программы государственных гарантий. В соответствии с распоряжением от 31.12.2018 г. № 3053-р, данный список дополнен двумя позициями: «амбулаторный набор для введения инсулина», «резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы».

Списки медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, и медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг, актуализируются не реже одного раза в два года.

Действующие в настоящее время перечни были утверждены распоряжением Правительства от 22 октября 2016 года №2229-р.

Позднее перечень имплантируемых в организм человека медицинских изделий для бесплатного оказания медпомощи был расширен в соответствии с распоряжением №1587-р от 25.07.2017 г.

Елена Сидорова

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