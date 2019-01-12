В Крыму остаются прежние предельные надбавки на препараты из Перечня ЖНВЛП

Предельные оптовые и предельные розничные надбавки на медикаменты из Перечня ЖНВЛП в Крыму не меняются с 2014 г. Очередной мониторинг, проведенный Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым в прошлом году, показал, что розничные и оптовые фармацевтические предприятия работают экономически эффективно, а стало быть, увеличивать предельно допустимый размер наценки на 2019 г. не имеет смысла.

Максимальная суммарная оптовая надбавка к фактической цене производителя составляет 15%, предельные розничные надбавки к фактической цене производителя в категории до 50 руб. – 25%, от 51 до 500 руб. – 22%, свыше 501 руб. – 16,0%.

Анализ цен в декабре 2018 г. показал, что участники рынка не нарушают установленный порядок ценообразования. Стоимость дешевой фармацевтической продукции выросла по сравнению с ноябрем 2018 г. незначительно – от 0,01% до 0,19%. Зато товары дороже 500 руб., наоборот, даже подешевели на 0,01%.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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