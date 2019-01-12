Johnson & Johnson повышает цены в США более чем на два десятка препаратов

Американская компания Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») объявила о повышении цен более чем на двадцать лекарственных препаратов в США, в т.ч. на препарат для лечения псориаза Stelara, препарат для лечения рака предстательной железы Zytiga и антикоагулянт Xarelto, сообщает Reuters.

С начала января 2019 г. целый ряд фармкомпаний объявили о повышении цен в США.

Цены на большинство препаратов Johnson & Johnson выросли в среднем на 6–7%.

Как отметили в компании, в 2019 г. средний рост розничных цен составит 4,2%. По словам представителя J&J Эрни Ньюитца, повышение цен на другие препараты в текущем году не планируется.

Ко второму января 2019 г. фармацевтические компании повысили цены более чем на 250 препаратов, а к 10 января – почти на 490.

Так, Sanofi («Санофи») повысила цены на 4,4–5,2%, Novo Nordisk («Ново Нордиск») – на 4,9%.

За первые десять дней предыдущего года фармкомпании повысили цены на 650 препаратов.

Илья Дугин

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