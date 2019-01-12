Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решение УФАС в отношении «Аптек Удмуртии»

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил обоснованность выводов территориального органа УФАС Удмуртской Республики о заключении региональным Минздравом антиконкурентного соглашения на рынке поставок лекарственных средств и медицинских изделий для ЛПУ. 10 января этого года он оставил без удовлетворения кассационную жалобу ГУП УР «Аптеки Удмуртии».

Камнем преткновения стал приказ республиканского Минздрава, которым была утверждена Стратегия развития государственной аптечной сети Удмуртской Республики на 2014-2016 гг. В рамках этого нормативно-правового акта весной 2016 г. между отраслевым ведомством и ГУП УР «Фармация» был заключен госконтракт. «Фармации» было поручено организовать и провести 1000 процедур определения поставщика лекарственных средств и медицинских изделий для лечебных организаций региона, а за это Минздрав обязался заплатить ей 99 тыс. руб. Далее состоялись 1196 торгов, по итогам которых в 185 случаях победителем становились «Аптеки Удмуртии».

УФАС обратил внимание на то, что условия контракта между Минздравом и ГУП УР «Фармация» были заведомо убыточные – 99 руб. за одну процедуру. Это указывает на то, что цель соглашения была не в извлечении финансовой выгоды, а в получении доступа к информации о планируемых торгах, условиях их проведения еще до того, как о них станет известно остальным игрокам рынка. Это является признаком антиконкурентного соглашения. К тому же руководил обоими ГУП один и тот же человек, да и некоторые сотрудники успешно совмещали работу в «Фармации» и в «Аптеках Удмуртии». Другими словами, конкурсы они частенько выигрывали сами у себя. Несмотря на возражения Минздрава, что остальные торги «достались» другим компаниям, антимонопольный орган признал в этой практике нарушение Закона о защите конкуренции и оштрафовал бывшего министра здравоохранения и обе организации.

«Аптеки Удмуртии» обжаловали решение УФАС, но безрезультатно . Суды согласились с позицией антимонопольного органа и законностью вынесенного им решения.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik