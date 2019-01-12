Комитет по охране здоровья рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о перерегистрации цен на лекарства

На состоявшемся 10 января заседании Комитета Госдумы по охране здоровья был рассмотрен и рекомендован к принятию в первом чтении проект федерального закона, направленного на государственное регулирование цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Законопроект устанавливает требование к обязательной перерегистрации в 2019 — 2020 годах предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, которые были зарегистрированы ранее по различным методикам. Кроме того, документ определяет случаи, при которых предельная отпускная цена производителя на лекарственный препарат может быть перерегистрирована, как в сторону увеличения, так и в сторону снижения.

Члены Комитета также рассмотрели и рекомендовали к принятию в первом чтении правительственный законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи». В обсуждении приняли участие представители Минздрава и Минтруда России.

Проект федерального закона предусматривает расширение понятия «паллиативная медицинская помощь» в части мер психологического характера и мероприятий по уходу, конкретизируется право пациентов на обезболивание наркотическими и психотропными лекарственными препаратами, возможность оказания паллиативной медицинской помощи на дому и в условиях дневного стационара.

Елена Сидорова

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