Эксперт: аптекам нужно входить в «магазины у дома»

Разрешение дистанционной торговли безрецептурными лекарствами не выкосит аптечные ряды офлайн-формата. В этом уверены не только представители классического фармритейла, но и онлайн-площадок.

В ближайшей перспективе аптечным сетям стоит ждать удара не столько от онлайн-торговли, сколько от гибридизации ритейла, считает генеральный директор «еАптека» Антон Буздалин.

«По аптекам ударит конкуренция в рознице с дистрибьюторами, федеральными продуктовыми сетями, технологическими гигантами, российскими и иностранными интернет-магазинами. Среди этих ударов онлайн-торговля безрецептурными лекарствами будет незаметна», – говорит г-н Буздалин.

О необходимости вырабатывать новую стратегию фармритейлерам сообщил директор МС «Созвездие» Сергей Еськин: «Почему бы “магазинам у дома” не пригласить к себе тех самых представителей стационарных аптек со своими наработанными компетенциями? Магазинам нужен гарантированный, растущий трафик к их традиционным услугам, а не проекты без гарантий их эффективности».

Он также считает, что аптечным сетям необходимо готовиться к принятию закона об онлайн-торговле.

«Пока реальность такова: в среднем интернет-продажи составляют долю от общего дохода не более 5%. Выводы очевидны: что бы у вас не забрали ваших покупателей – анализируйте причины, по которым они могут уйти. Убирайте то, что их отталкивает от вас, дайте им больше, чем они от вас ожидают. Чтобы не забрали ваших покупателей через ресурс онлайн-торговли другие – создайте сами или в партнерстве этот инструмент у себя в бизнесе (или приходите к нам). Вы получите тот результат, в который вы вложитесь своими усилиями», – сообщил «ФВ» г-н Еськин.

Многие сети уже имеют онлайн-площадки, с которых можно сделать заказ и забрать в аптеке препараты.

«Сайт для информирования и бронирования в аптеке у нас уже есть. Интернет-магазин с доставкой будем запускать после принятия разрешающего закона», – сообщил о готовности расширения онлайн-канала доходности директор «Неофарм» Евгений Нифантьев.

Директор «Созвездия» уверен, что с развитием онлайн-торговли для аптечных сетей глобальных изменений не произойдет.

«Слабый бизнес может подкосить наличие грязи перед аптекой. Сильный, структурированный бизнес, с четко поставленными целями и командой, выстоит перед более существенными вызовами», – резюмирует г-н Еськин.

Денис Кунгуров

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