Компании Big Pharma начали 2019 год массовыми увольнениями

В первые дни 2019 года сразу две крупные фармкомпании – Pfizer и Eli Lilly – сообщили о намерении провести оптимизацию производства и сокращение персонала.

Pfizer 10 января 2019 года объявила о закрытии двух индийских производственных площадок, доставшихся ей после покупки Hospira в 2015 году. Свое решение компания мотивировала «существенно снизившимся спросом на продукцию». Суммарно на этих предприятиях, занимающихся в основном производством инъекционных форм дженериков, заняты 1 700 сотрудников.

О сокращении 250 сотрудников 8 января 2019 года сообщила Eli Lilly. Речь идет о французском подразделении американской компании, производящем инсулин в шприц-ручках. По словам представителей Eli Lilly, оптимизация связана с растущей конкуренцией на рынке инсулинов. Вместе с тем компания намерена инвестировать 100 млн евро в техническое переоснащение и «цифровизацию» французской промплощадки.

В начале декабря 2018 года об увольнении 600 работников из подразделения по производству вакцин и планах инвестировать 700 млн евро в модернизацию, искусственный интеллект и автоматизацию той же площадки объявила Sanofi. Аналогичное заявление 11 декабря 2018 года сделали представители Borhringer Ingelheim: компания сокращает 327 сотрудников во Франции.

Наиболее масштабную чистку в конце ноября 2018 года анонсировала Bayer. Компания, избавляющаяся от непрофильных активов, сообщила о сокращении 12 тысяч сотрудников. В числе мотивов оптимизации также были названы падение прибыли от реализации препаратов для лечения гемофилии и избыточные затраты на приобретение Monsanto. Эффект от планируемой реструктуризации к 2021 году Bayer оценила в 2,6 млрд евро.

Источник: Reuters

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