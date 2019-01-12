Роспатент отметил в 2018 году рост заявок в сфере фармацевтики и биотехнологиях

Наиболее популярными отраслями для российских изобретателей в 2018 году стали информационные технологии, радиотехника, ядерная энергетика, строительство газопроводов и нефтепроводов. Об этом RT рассказали в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Наблюдался рост заявок в фармацевтике, биотехнологиях и компьютерной технике.

«В этих отраслях стабильно высокое поступление заявок… Наибольшее количество патентов, которые до 20 лет, а то и до 25 лет поддерживаются в силе, относится к фармацевтике», — сообщили RT в пресс-службе.

Наибольшей популярностью при патентовании информационных технологий пользуется защита информации.

Ведомство также сообщило об увеличении количества заявок на создание разного рода сорбентов и других продуктов химии.

Ранее в Роспатенте уточнили, что цифровизация и международная кооперация станут ключевыми трендами сферы интеллектуальной собственности в будущем году.

В ведомстве указали, что по итогам 11 месяцев 2018 года отмечается рост заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности.

По уточнённым данным, было подано 68 629 заявок на регистрацию товарных знаков (в 2017 году — 66 039 заявок), на наименование места происхождения товаров — 80 заявок (в 2017 году — 52 заявки).

«На 3% выросло количество заявок на регистрацию изобретений — их число составило чуть больше 33 тыс. На 11% увеличилось количество заявок на регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем. Примерно на 10% сократилось число заявок на регистрацию полезных моделей и промышленных образцов, составив 8,4 и 5,2 тыс. заявок соответственно», — добавили в пресс-службе Роспатента.

В ведомстве также заявили о сокращении сроков рассмотрения заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности.

Так, по итогам 11 месяцев 2018 года средний срок рассмотрения заявок по товарным знакам сократился более чем на месяц и составил 7,6 месяца, по изобретениям — до 8,1 месяца, по полезным моделям — до трёх месяцев, по промышленным образцам — до 5,5 месяца, а регистрация программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем теперь в среднем проходит за 1,3 месяца.

gmpnews