В Департаменте лекарственного обеспечения создан фармацевтический инспекторат Кыргызстана

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Кыргызстана, необходимость внедрения надлежащих фармацевтических практик в сферу обращения лекарственных средств в целях обеспечения населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными средствами, запуск единого рынка лекарственных средств в рамках ЕАЭС, а также вступление в силу нового Закона КР «Об обращении лекарственных средств», Соглашения о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза и актов Евразийской экономической комиссии в сфере обращения лекарственных средств обусловили необходимость формирования фармацевтического инспектората в национальном регуляторном органе по лекарственным средствам Кыргызской Республики – Департаменте лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения (ДЛОиМТ).

В целях подготовки фармацевтического инспектората Кыргызской Республики создано структурное подразделение ДЛО и МТ — отдел надлежащих фармацевтических практик, состоящий из 4 специалистов ДЛО и МТ. До создания отдела также проводились мероприятия по подготовке специалистов по надлежащей производственной практике (GMP), специалисты проходили обучение по GMP на Украине и в России. Подписан меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с российским фармацевтическим инспекторатом в лице Государственного Института лекарственных средств и надлежащих практик Министерства торговли и промышленности Российской Федерации. В рамках данного меморандума специалисты ДЛО и МТ принимали участие в ряде совместных инспекций производителей лекарственных средств.

В декабре 2018 года специалисты отдела надлежащих фармацевтических практик проходили 2-недельное обучение по надлежащей производственной практике Европейского союза (GMP ЕС) и проведению фармацевтических инспекций производителей лекарственных средств на соответствие GMP ЕС с целью подготовки фармацевтических инспекторов в датском фармацевтическом колледже «Фармакон», Дания — центре сотрудничающем с ВОЗ по лекарственной политике и развитию фармацевтической практики, единственным в Европейском регионе проводящем тренинг фармацевтических инспекторов.

Данное обучение организовано Европейским региональным бюро ВОЗ в целях оказания поддержки в укреплении национальной регуляторной системы Кыргызской Республики по лекарственным средствам.

Продолжением данного курса станет проведение второго и третьего модулей обучения, в ходе которого с участием преподавателей Фармакона будут проведены учебные аудиты производственных площадок производителей лекарственных средств на соответствие требований GMP ЕС.

akipress.org