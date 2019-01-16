Компания Blue Water Vaccines заключает соглашение с Оксфордским университетом в отношении противогриппозной вакцины Усолье-Сибирский фармзавод требуют признать банкротом » Зарегистрирован дополнительный выпуск акций «Аптечной сети 36,6» Банк России возобновил с 10 января эмиссию акций ПАО «Аптечная сеть 36,6» и зарегистрировал дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций компании, говорится в сообщении эмитента. Путем открытой подписки размещается 6 000 000 000 (шесть млрд) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,64 руб. (64 коп.) каждая. Эмиссия обыкновенных акций компании была приостановлена 13 декабря 2018 г. в соответствии с решением Банка России. В начале октября 2018 г. акционеры аптечной сети одобрили увеличение уставного капитала компании в 3,6 раза через допэмиссию 6 млрд обыкновенных акций номиналом 64 коп. Группа компаний «Аптечная сеть 36,6», основанная в 1991 г., занимается розничной торговлей товарами для красоты и здоровья. Ключевыми брендами группы являются аптеки «36,6», «Горздрав» и A.v.e. Елена Сидорова

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