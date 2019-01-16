Teva заплатит 135 млн долл. в рамках урегулирования давнего иска генпрокурора штата Иллинойс

Через 14 лет после того, как генеральный прокурор штата Иллинойс (США) обвинил компанию Teva («Тева») в обманных действиях против системы Medicaid, связанных с завышением цен, компания согласилась выплатить 135 млн долл. для завершения дела об обвинениях, сообщает FiercePharma.

Урегулирование связано с судебным иском 2005 г., внесенным генпрокурором Лайзой Мэдиган против Teva и еще 46 фармкомпаний. Компаниям было предъявлено обвинение в том, что они с целью введения в заблуждение публиковали завышенные средние оптовые цены и, исходя из них, рассчитывали размер возмещений, причитающихся им в рамках системы Medicaid. В иске указано, что в результате налогоплательщики переплачивали за лекарственные препараты Teva.

Официальный представитель Teva отказался от комментариев по судебному иску.

Урегулирование данного иска дает Teva возможность оставить в «зеркале заднего вида» одну из проблем прошлого, тогда как некоторые другие нерешенные проблемы компании пришлось взять с собой в 2019 год. В частности, в отношении Teva, Mylan («Майлан») и некоторых других производителей дженериков проводится проверка на предмет фиксирования цен на препараты. Другие вызовы включают в себя масштабную реструктуризацию Teva и в целом сложную ситуацию, связанную с ценообразованием в сегменте дженериков.

Татьяна Кублицкая

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