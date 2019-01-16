Французский суд аннулировал разрешение Bayer на продажу производимого Monsanto гербицида

Суд Лиона отозвал у входящей в концерн Bayer компании Monsanto разрешение на продажу во Франции гербицида Roundup Pro 360 (глифосат). Оглашенное 15 января судебное решение мотивировано соображениями безопасности.

Суд Лиона постановил, что одобрение французского агентства по охране окружающей среды (ANSES), полученное для глифосата в 2017 году, не учитывает возможные риски применения созданного на его основе нового гербицида Roundup Pro 360.

«Несмотря на одобрение активного ингредиента в ЕС, суд постановил, что научные исследования Roundup Pro 360 и испытания на животных показали более высокую токсичность по сравнению с глифосатом, и что он является потенциально канцерогенным соединением для человека», – цитирует Reuters резюме судебного заседания.

Bayer, поглотившая Monsanto, унаследовала вместе с производящим глифосат концерном тысячи судебных исков, связывающих применение этого гербицида с развитием онкологических заболеваний.

В октябре 2018 года Bayer, ссылаясь на ряд нормативных актов, пытался обжаловать решение Калифорнийского суда присяжных, назначившего $289 млн компенсации садовнику, заболевшему неходжкинской лимфомой якобы вследствие контакта с гербицидом. Но добился в суде Сан-Франциско лишь снижения суммы выплаты до $78 млн.

Bayer AG – немецкая компания, основанная в 1863 году. Число сотрудников Bayer превышает 115 тысяч человек по всему миру. Выручка Bayer в 2017 году составила 35,0 млрд евро, а прибыль – 7,3 млрд евро. В 2018 году компания завершила поглощение агроконцерна Monsanto, специализирующегося на культивации генетически модифицированных сортов растений и производстве гербицидов. Сделка оценивалась в $63 млрд.

Источник: Reuters

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