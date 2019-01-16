Депутаты рассчитывают на поддержку президента в вопросах регулирования взаимоотношений аптек и фармпроизводителей

Руководитель фракции «Единая Россия», заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов направил письмо Президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросил поддержки в процессе совершенствования правового регулирования взаимоотношений между аптечными сетями и фармпроизводителями (копия имеется в распоряжении «ФВ»).

Напомним, в конце 2018 г. Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ) направила письмо Сергею Неверову с просьбой провести в Госдуме обсуждение сложившейся, по мнению ассоциации, дискриминационной ситуации на аптечном рынке по отношению к российским фармпроизводителям.

В свою очередь, в письме Владимиру Путину Сергей Неверов отметил, что в настоящий момент доступные по цене лекарства вымываются, доля отечественных производителей на российском аптечном рынке снижается.

«Дело в том, что большинство аптечных сетей продают полочное пространство по завышенным ценам, требуют от производителей принимать участие в маркетинговых акциях и так далее. Прибыль, которая могла бы быть реинвестирована отечественными производителями в создание новых оригинальных препаратов, модернизацию производства, повышение качества и безопасности лекарств, оседает в карманах руководителей аптечных сетей», – говорится в письме.

Сергей Неверов подчеркнул, что депутаты фракции «Единая Россия» готовы разработать законопроект для совершенствования правового регулирования взаимоотношений между аптечными сетями и производителями совместно с Правительством РФ. И просят президента оказать поддержку этой инициативе.

Фото: пресс-служба Президента РФ

Оксана Баранова

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