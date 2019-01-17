«Волгофарм» будет развивать направление оптики в своих аптеках

ГУП «Волгофарм» открыл в центре Волгограда обновленную аптеку, которая призвана стать его визитной карточкой. Заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Шкарин остался доволен увиденным и подчеркнул, что именно так и должна развиваться государственная аптечная сеть.

Место прописки аптечного предприятия на Аллее Героев не менялось с 1960 г., чего совсем не скажешь, глядя на современное внутреннее убранство учреждения. В торговом зале превалируют белый и черный цвета и никаких зеленых витрин. Изюминкой модернизированной аптеки стал многофункциональный диагностический модуль, который позволяет за символическую плату и в считанные секунды измерить девять показателей, включая рост, вес, индекс массы тела, артериальное давление, пульс, содержание воды и жира в организме.

«Это флагман нашей сети, наша визитная карточка, – рассказала «ФВ» директор ГУП «Волгофарм» Елена Бахина. – Конечно, поэтапная модернизация остальных аптек будет продолжена, но это вовсе не значит, что данный опыт мы будем тиражировать. Диагностический модуль был установлен нами в качестве пилота. Если он понравится волгоградцам, возможно, мы станем развивать это направление, но пока таких планов нет».

Зато есть план открыть в течение этого года пять новых аптечных пунктов в Волгограде и области, а также три отдела оптики в действующих торговых точках ГУП.

Сегодня «Волгофарм» включает 157 аптек и входит в двадцатку крупнейших дистрибьюторов ЛС страны.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

pharmvestnik