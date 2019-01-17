Отраслевые группы планируют меры на случай жесткого Brexit

Комментируя результаты голосования по Brexit в британском парламенте, который не поддержал условия, согласованные Терезой Мэй и ЕС, Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA) призвала регуляторов согласиться на некоторые меры, которые необходимо принять для обеспечения защиты пациентов, сообщает FirstWord Pharma.

Как говорится в заявлении EFPIA, в случае жесткого выхода Великобритании из Евросоюза 30 марта 2019 г. существует вполне реальная угроза безопасности пациентов и общественному здравоохранению в стране и в Европе за ее пределами.

Федерация предлагает разработать меры, направленные на признание результатов проводимых в Великобритании клинических исследований до того момента, когда они будут переведены в другие европейские центры. Кроме того, EFPIA призывает сохранить участие британских регуляторов в схеме обмена данными. Еще одной предлагаемой мерой является проведение консультаций между соответствующими государственными органами и представителями фармотрасли в целях разработки плана действий на случай непредвиденных обстоятельств (дефицит лекарственных средств и др.). В том числе предлагается ускоренное прохождение таможенных процедур или создание приоритетных условий для фармпродукции в морских портах и воздушных гаванях.

Исполнительный директор Ассоциации британской фармацевтической промышленности (ABPI) Майк Томпсон также отметил, что жесткий Brexit чреват непредвиденными последствиями. Они выразил надежду, что в условиях дефицита времени парламент все-таки сможет найти решение для обеспечения бесперебойных поставок лекарств после официального Brexit.

Илья Дугин

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